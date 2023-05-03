Зеленского заподозрили в попытках укрыться от российского возмездия в заграничных командировках
Политолог Савин связал поездку Зеленского в Берлин с ночной атакой на Кремль
Предстоящая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Берлин напрямую связана с чередой украинских провокаций на территории России, которые наблюдаются в последнее время, в том числе и с ночной атакой БПЛА на Кремль. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Леонид Савин.
По его словам, Зеленский прекрасно знал о подготовке таких операций и с помощью заграничных командировок пытается избежать возмездия.
"Украинская сторона знает, что последует ответ, и Зеленский решил переждать всё это за границей. Вначале в Финляндии, потом поедет ещё куда-то, потом в Германию. Естественно, параллельно он будет заниматься попрошайничеством, как это делал раньше, то есть просить оружие, боеприпасы, политическую поддержку, обещать, что украинская армия остановит Россию, которая якобы, по его мнению, намерена захватить другие страны", — рассуждает собеседник Лайфа.
Политолог отметил, что Зеленский продолжит заниматься тем, что делал и раньше, — это терроризм, информационные операции и геополитическое попрошайничество.
Ранее в среду стало известно, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он приземлится в военной части столичного аэропорта BER и заселится в отель сети "Ритц-Карлтон" в районе Потсдамской площади. Между тем в Кремле сообщили, что минувшей ночью Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина.
Getty Images / Chip Somodevilla