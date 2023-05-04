Пескова спросили об идее Медведева физически устранить Зеленского после атаки на Кремль
Песков ответил на вопрос об идее объявить Зеленского законной военной целью РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время брифинга спросили, одобряет ли Кремль призыв зампреда Совбеза Дмитрия Медведева объявить украинского лидера Владимира Зеленского законной военной целью РФ после налёта ударных дронов на резиденцию главы государства и физически устранить его.
"Я оставлю без комментария этот вопрос", — коротко сказал Песков.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские дроны пытались нанести удар по Кремлю. Два беспилотника атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Президента РФ в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на главу государства, СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. А Медведев отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского, у российской стороны не осталось.