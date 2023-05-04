Пескова спросили об идее Медведева физически устранить Зеленского после атаки на Кремль

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время брифинга спросили, одобряет ли Кремль призыв зампреда Совбеза Дмитрия Медведева объявить украинского лидера Владимира Зеленского законной военной целью РФ после налёта ударных дронов на резиденцию главы государства и физически устранить его.