КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 09:49

Песков высказался о расследовании СК о попытке Украины нанести удар по Кремлю

Песков заявил, что СК и другие ведомства расследуют атаку дронов на Кремль

Следственный комитет России и другие ведомства сейчас занимаются расследованием атаки украинских беспилотников на Кремль, сроки этой работы зависят от них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что произошло, подлежит очень тщательному расследованию. Оперативному расследованию. Вы знаете, что Следственный комитет, необходимые службы всем этим занимаются. Когда ждать результатов — тут я вам не могу сказать. Это уже зависит от них", — сказал Песков на брифинге.

Тем временем в МИД РФ заявили, что Россия решительно осуждает попытки террористических атак на Кремль. В дипведомстве подчеркнули, что нет никаких сомнений в том, кто именно стоит за этим.

Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без ведома США, убеждён Песков

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"Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В министерстве напомнили, что ранее был подрыв Крымского моста, удары по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, многочисленные диверсии, а теперь Москва. Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты, резюмировали в МИД РФ.

МИД: Ответ на налёт дронов на Кремль будет равен угрозе, которую Киев создал для Путина

МИД: Ответ на налёт дронов на Кремль будет равен угрозе, которую Киев создал для Путина

Напомним, накануне стало известно, что в ночь на 3 мая украинские дроны пытались нанести удар по Кремлю. Два беспилотника атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Президента РФ Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на главу государства, СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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