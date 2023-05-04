Песков высказался о расследовании СК о попытке Украины нанести удар по Кремлю

Следственный комитет России и другие ведомства сейчас занимаются расследованием атаки украинских беспилотников на Кремль, сроки этой работы зависят от них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что произошло, подлежит очень тщательному расследованию. Оперативному расследованию. Вы знаете, что Следственный комитет, необходимые службы всем этим занимаются. Когда ждать результатов — тут я вам не могу сказать. Это уже зависит от них", — сказал Песков на брифинге.

Тем временем в МИД РФ заявили, что Россия решительно осуждает попытки террористических атак на Кремль. В дипведомстве подчеркнули, что нет никаких сомнений в том, кто именно стоит за этим.

"Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В министерстве напомнили, что ранее был подрыв Крымского моста, удары по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, многочисленные диверсии, а теперь Москва. Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты, резюмировали в МИД РФ.