Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без ведома США, убеждён Песков
Песков: Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без США
Заявления украинских и американских политиков о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль выглядят смехотворно. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Попытки от этого откреститься — и в Киеве, и в Вашингтоне, — они, конечно, абсолютно смехотворны", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что Украина самостоятельно не могла принять решение об атаке на Кремль без США. Более того, Киеву не всегда дают "право в выборе средств", чтобы исполнить план, рождённый в Вашингтоне.
"Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo