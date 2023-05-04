Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без ведома США, убеждён Песков

Заявления украинских и американских политиков о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль выглядят смехотворно. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Попытки от этого откреститься — и в Киеве, и в Вашингтоне, — они, конечно, абсолютно смехотворны", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Украина самостоятельно не могла принять решение об атаке на Кремль без США. Более того, Киеву не всегда дают "право в выборе средств", чтобы исполнить план, рождённый в Вашингтоне.

"Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — сказал пресс-секретарь президента.