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4 мая, 09:33

Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без ведома США, убеждён Песков

Песков: Попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль смехотворны

Заявления украинских и американских политиков о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль выглядят смехотворно. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Попытки от этого откреститься — и в Киеве, и в Вашингтоне, — они, конечно, абсолютно смехотворны", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Украина самостоятельно не могла принять решение об атаке на Кремль без США. Более того, Киеву не всегда дают "право в выборе средств", чтобы исполнить план, рождённый в Вашингтоне.

"Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — сказал пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александр Юнашев
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