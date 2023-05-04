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4 мая, 09:28

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

Песков — о реакции Путина на атаку дронов: Президент сохраняет спокойствие

"Президент РФ Владимир Путин в экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие", — так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, как Путин отреагировал на атаку беспилотников по зданиям Московского Кремля.

"Как президент отреагировал? Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, чёткость в оценках, командах, которые раздаёт. В этом плане ничего нового", — отметил представитель Кремля.

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Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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