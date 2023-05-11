Зеленский попытался спихнуть вину за атаку дронов по Кремлю на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы непричастен к атаке дронов на здание Кремля, и попытался возложить вину за это происшествие на саму Россию. В качестве "аргументов" он привёл отсутствие жертв.

"Я думаю, что они это сами сделали. Ничего там не произошло... Никто не погиб, все живы, все здоровы. Потому они сами это сделали. Совершенно, я уверен... Это точно не делала Украина. Если бы это Украина делала, они бы это почувствовали", — заявил Зеленский в интервью западным СМИ, его цитату приводит издание "Страна".

Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Повреждены оказались лишь два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции.