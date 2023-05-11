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11 мая, 11:21

Зеленский попытался спихнуть вину за атаку дронов по Кремлю на Россию

Зеленский заявил, что Украина непричастна к атаке дронов на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы непричастен к атаке дронов на здание Кремля, и попытался возложить вину за это происшествие на саму Россию. В качестве "аргументов" он привёл отсутствие жертв.

"Я думаю, что они это сами сделали. Ничего там не произошло... Никто не погиб, все живы, все здоровы. Потому они сами это сделали. Совершенно, я уверен... Это точно не делала Украина. Если бы это Украина делала, они бы это почувствовали", — заявил Зеленский в интервью западным СМИ, его цитату приводит издание "Страна".

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Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Повреждены оказались лишь два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции.

Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, а СК РФ возбудил дело о теракте. При этом официально Киев отрицает причастность к инциденту.

Обложка ©

Getty Images / STR

Александра Вишнякова
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