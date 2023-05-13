Зеленский вновь открестился от атаки дронов на Кремль
Зеленский снова заявил, что Киев не стоял за атакой беспилотников на Кремль
Киев в курсе атаки беспилотников на Кремль, но ответственность за данный удар он не несёт. О непричастности к диверсии вновь заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников", — сообщил он в интервью итальянскому телеканалу Rai1.
Зеленский также утверждает, что если бы Киев действительно стоял за атакой на Кремль, то обязательно бы в этом признался. По его словам, киевским властям было бы не страшно это признать.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Повреждены оказались лишь два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции.
Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, а СК РФ возбудил дело о теракте. При этом официально Киев отрицает причастность к инциденту.
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