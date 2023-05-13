Зеленский вновь открестился от атаки дронов на Кремль

Киев в курсе атаки беспилотников на Кремль, но ответственность за данный удар он не несёт. О непричастности к диверсии вновь заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников", — сообщил он в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Зеленский также утверждает, что если бы Киев действительно стоял за атакой на Кремль, то обязательно бы в этом признался. По его словам, киевским властям было бы не страшно это признать.