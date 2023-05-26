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26 мая, 07:30

Лайф публикует видео с моментом падения и взрыва дрона в Краснодаре

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом падения и взрыва дрона в Краснодаре. На кадрах видно летящие объекты, а затем — вспышку и громкий звук детонации.

Момент падения и взрыва дрона в Краснодаре. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, атакованы здание сотового оператора на улице Морской и жилой частный дом на улице Гаражной. Между ними — всего 100 метров. Взрывной волной в одной из квартир вырвало дверь.

Последствия взрыва в Краснодаре. Фото © SHOT

Последствия взрыва в Краснодаре. Фото © SHOT

Напомним, сегодня ранним утром жители Краснодара сообщили о взрывах. Они утверждали, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. По словам очевидцев, в четыре часа утра сработала система ПВО. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о повреждении жилого дома в ходе взрыва в городе.

Жительница Краснодара рассказала о моменте взрыва в центре города

Жительница Краснодара рассказала о моменте взрыва в центре города

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SHOT

Александра Вишнякова
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