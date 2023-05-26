Лайф публикует видео с моментом падения и взрыва дрона в Краснодаре

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом падения и взрыва дрона в Краснодаре. На кадрах видно летящие объекты, а затем — вспышку и громкий звук детонации.

По данным телеграм-канала, атакованы здание сотового оператора на улице Морской и жилой частный дом на улице Гаражной. Между ними — всего 100 метров. Взрывной волной в одной из квартир вырвало дверь.