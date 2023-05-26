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26 мая, 04:28

Мэр Краснодара показал последствия взрыва в центре города

Мэр Краснодара Наумов сообщил о повреждении жилого дома в ходе взрыва в городе

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о ситуации после происшествия в центре города. По его словам, в результате ЧП был повреждён пятиэтажный дом.

  • После взрыва в Краснодаре повреждена кровля частного дома. Фото © t.me / Евгений Наумов
    После взрыва в Краснодаре повреждена кровля частного дома. Фото © t.me / Евгений Наумов
  • После взрыва в Краснодаре повреждения получила пятиэтажка. Фото © t.me / Евгений Наумов
    После взрыва в Краснодаре повреждения получила пятиэтажка. Фото © t.me / Евгений Наумов

После взрыва в Краснодаре повреждена кровля частного дома. Фото © t.me / Евгений Наумов

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"Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы", — сказал он и добавил, что точная причина ЧП устанавливается.

Также Наумов сообщил, что в пятиэтажке частично были выбиты окна. В доме, который находится рядом, повреждена кровля. По его словам, после того как экстренные службы закончат работу, специалисты приступят к восстановлению домов.

Оперштаб подтвердил информацию о взрыве в центре Краснодара

Оперштаб подтвердил информацию о взрыве в центре Краснодара

Как писал ранее Лайф, жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе. Они утверждали, что видели в небе некий объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался.

Обложка ©

t.me / Евгений Наумов

Оксана Попова
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