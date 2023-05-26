Мэр Краснодара показал последствия взрыва в центре города

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о ситуации после происшествия в центре города. По его словам, в результате ЧП был повреждён пятиэтажный дом.





"Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы", — сказал он и добавил, что точная причина ЧП устанавливается.

Также Наумов сообщил, что в пятиэтажке частично были выбиты окна. В доме, который находится рядом, повреждена кровля. По его словам, после того как экстренные службы закончат работу, специалисты приступят к восстановлению домов.