Оперштаб подтвердил информацию о взрыве в центре Краснодара
В оперштабе Кубани сообщили, что при взрыве в Краснодаре никто не пострадал
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о взрыве в районе улицы Морская. По данным штаба, в результате происшествия никто не пострадал.
"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на улице Морской, 54/2", — сказано в сообщении.
Также указано, что было зафиксировано повреждение кровли и окон здания. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Как писал ранее Лайф, жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе. Они утверждали, что видели в небе некий объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. Позже их версия подтвердилась: в распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места падения дрона, рухнувшего ночью в Краснодаре.
t.me / SHOT