Оперштаб подтвердил информацию о взрыве в центре Краснодара

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о взрыве в районе улицы Морская. По данным штаба, в результате происшествия никто не пострадал.

"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на улице Морской, 54/2", — сказано в сообщении.

Также указано, что было зафиксировано повреждение кровли и окон здания. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.