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26 мая, 03:12

Один из упавших в Краснодаре объектов попал на видео перед падением и взрывом

<p>Место взрыва, предположительно дрона, в Краснодаре. Видео © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51953?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место взрыва, предположительно дрона, в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT

Жителям Краснодара удалось снять на видео один из неизвестных объектов в небе до того, как он упал и взорвался. Очевидцы утверждают, что изначально было отчётливо слышно громкое жужжание.

Объект, похожий на беспилотник, перед взрывом в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT

"Вот он летит!" — комментирует оператор видеоролика, размещённого в телеграм-канале SHOT.

Как сообщают местные жители, инцидент произошёл в четыре утра по местному времени (совпадает с мск). Очевидцы утверждают, что упавшим объектом был именно беспилотник, который громко и специфично звучал. Также краснодарцы заявили, что слышали два взрыва.

Лайф публикует кадры с места падения украинской ракеты у аэродрома под Ростовом

Лайф публикует кадры с места падения украинской ракеты у аэродрома под Ростовом

Как писал Лайф ранее, жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе. Что именно послужило их причиной, на данный момент не известно.

Арина Родионова
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