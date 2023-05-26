Один из упавших в Краснодаре объектов попал на видео перед падением и взрывом
Место взрыва, предположительно дрона, в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT
Жителям Краснодара удалось снять на видео один из неизвестных объектов в небе до того, как он упал и взорвался. Очевидцы утверждают, что изначально было отчётливо слышно громкое жужжание.
Объект, похожий на беспилотник, перед взрывом в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT
"Вот он летит!" — комментирует оператор видеоролика, размещённого в телеграм-канале SHOT.
Как сообщают местные жители, инцидент произошёл в четыре утра по местному времени (совпадает с мск). Очевидцы утверждают, что упавшим объектом был именно беспилотник, который громко и специфично звучал. Также краснодарцы заявили, что слышали два взрыва.
Как писал Лайф ранее, жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе. Что именно послужило их причиной, на данный момент не известно.