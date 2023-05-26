Один из упавших в Краснодаре объектов попал на видео перед падением и взрывом

Жителям Краснодара удалось снять на видео один из неизвестных объектов в небе до того, как он упал и взорвался. Очевидцы утверждают, что изначально было отчётливо слышно громкое жужжание.

Объект, похожий на беспилотник, перед взрывом в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT

"Вот он летит!" — комментирует оператор видеоролика, размещённого в телеграм-канале SHOT.

Как сообщают местные жители, инцидент произошёл в четыре утра по местному времени (совпадает с мск). Очевидцы утверждают, что упавшим объектом был именно беспилотник, который громко и специфично звучал. Также краснодарцы заявили, что слышали два взрыва.