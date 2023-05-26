Лайф публикует первые кадры с места падения дрона, рухнувшего ночью в Краснодаре

Лайф публикует кадры с места падения беспилотника, упавшего сегодня ночью в Краснодаре на Морской улице. Происшествие произошло сегодня в 4 часа утра.

Предмет на фото, опубликованном телеграм-каналом SHOT похож на обгоревший беспилотник. Сейчас территория, где произошло его падение оцеплено экстренными службами. Несмотря на раннее утреннее время на улице много очевидцев — до этого, по их утверждению, были слышны громкие взрывы.