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26 мая, 03:28

Лайф публикует первые кадры с места падения дрона, рухнувшего ночью в Краснодаре

Появились первые кадры с места падения дрона, рухнувшего ночью в Краснодаре

<p>Обломки БПЛА в Краснодаре. Обложки © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51957" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки БПЛА в Краснодаре. Обложки © t.me / SHOT

Лайф публикует кадры с места падения беспилотника, упавшего сегодня ночью в Краснодаре на Морской улице. Происшествие произошло сегодня в 4 часа утра.

Место падения БПЛА в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT

Предмет на фото, опубликованном телеграм-каналом SHOT похож на обгоревший беспилотник. Сейчас территория, где произошло его падение оцеплено экстренными службами. Несмотря на раннее утреннее время на улице много очевидцев — до этого, по их утверждению, были слышны громкие взрывы.

Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва в Краснодаре

Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва в Краснодаре

Как писал ранее Лайф, жители Краснодара сообщили о взрывах, которые раздаются в городе.

Арина Родионова
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