Беспилотники попытались атаковать Ильский НПЗ на Кубани
Несколько беспилотников попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом пишет SHOT.
Все дроны были нейтрализованы, в результате падения обломков на территории завода возникло задымление, однако оно было оперативно ликвидировано сотрудниками НПЗ. Инфраструктура предприятия не повреждена, пострадавших нет.
А ранее, утром 26 мая, жители Краснодара сообщили о взрывах. Они утверждали, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. Лайф публиковал видео, которое подтверждает их слова. В результате были повреждены офисное здание и жилая пятиэтажка. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в региональном центре упало два беспилотника, жертв нет.