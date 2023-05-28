Беспилотники попытались атаковать Ильский НПЗ на Кубани

Несколько беспилотников попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом пишет SHOT .

Все дроны были нейтрализованы, в результате падения обломков на территории завода возникло задымление, однако оно было оперативно ликвидировано сотрудниками НПЗ. Инфраструктура предприятия не повреждена, пострадавших нет.