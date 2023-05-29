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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 07:24

Гладков: Присоединение Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что проблему с обстрелами региона может решить присоединение Харьковской области. Таким мнением он поделился в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области", — ответил губернатор на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что расстояние от Харькова до Белгорода на машине составляет 80 км. На днях целая рота ВСУ была ликвидирована в боях под Харьковом. Кроме того, вооружённые силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Богодухова Харьковской области.

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Накануне Гладков заявил, что за сутки ВСУ выпустили по региону более 240 снарядов. В результате обстрела оказались повреждены спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей. Также, по данным губернатора, с начала СВО на территорию Белгородской области не менее пяти раз заходили украинские ДРГ.

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Никита Никонов
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