Гладков: Присоединение Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что проблему с обстрелами региона может решить присоединение Харьковской области. Таким мнением он поделился в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области", — ответил губернатор на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что расстояние от Харькова до Белгорода на машине составляет 80 км. На днях целая рота ВСУ была ликвидирована в боях под Харьковом. Кроме того, вооружённые силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Богодухова Харьковской области.