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Регион
Опубликовано 28 мая 2023, 11:08
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Нанесён удар по пункту с иностранными наёмниками под Харьковом

МО: ВС РФ поразили пункт временной дислокации наёмников в районе Богодухова

Вооружённые силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Богодухова Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Богодухова Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал Конашенков на брифинге.

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта — Донецком направлении. Также российские военные уничтожили там две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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ТАСС / Stanislav Krasilnikov

Никита Никонов
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