Нанесён удар по пункту с иностранными наёмниками под Харьковом

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта — Донецком направлении. Также российские военные уничтожили там две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две боевые бронированные машины и пять автомобилей.