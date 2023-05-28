Нанесён удар по пункту с иностранными наёмниками под Харьковом
МО: ВС РФ поразили пункт временной дислокации наёмников в районе Богодухова
Вооружённые силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Богодухова Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Богодухова Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал Конашенков на брифинге.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта — Донецком направлении. Также российские военные уничтожили там две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
ТАСС / Stanislav Krasilnikov