Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожье
Вооружённые силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области два склада боеприпасов 128-й и 79-й десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ захватили в плен бойцов 81-й бригады ВСУ. Это воинское соединение входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ и базируется в городах Константиновке и Дружковке.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ