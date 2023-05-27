Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области два склада боеприпасов 128-й и 79-й десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.