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Опубликовано 27 мая 2023, 12:28
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Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожье

Вооружённые силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области два склада боеприпасов 128-й и 79-й десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ захватили в плен бойцов 81-й бригады ВСУ. Это воинское соединение входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ и базируется в городах Константиновке и Дружковке.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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