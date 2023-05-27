ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта

ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 260 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Также российские военные уничтожили там две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две боевые бронированные машины и пять автомобилей. А в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, добавил Конашенков.