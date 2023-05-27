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27 мая, 09:23

Отбивший атаку украинских катеров экипаж "Ивана Хурса" представлен к наградам

Члены экипажа российского разведывательного корабля "Иван Хурс", которые успешно отбили атаку украинских катеров, представлены к боевым госнаградам. Об этом сообщили в Минобороны России.

Появилось видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

Появилось видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

"Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) "Иван Хурс" представлены к боевым государственным наградам", уточнили в ведомстве.

В числе награждённых — старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик, сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Именно они несли вахту в день атаки. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военные получат ордена "За морские заслуги" и медали Ушакова.

Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе Босфора в Турции. Все катера противника были уничтожены. Корабль уже вернулся в пункт постоянного базирования в Севастополе.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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