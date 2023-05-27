Отбивший атаку украинских катеров экипаж "Ивана Хурса" представлен к наградам

Члены экипажа российского разведывательного корабля "Иван Хурс", которые успешно отбили атаку украинских катеров, представлены к боевым госнаградам. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) "Иван Хурс", представлены к боевым государственным наградам", — уточнили в ведомстве.

В числе награждённых — старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Именно они несли вахту в день атаки. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военные получат ордена "За морские заслуги" и медали Ушакова.