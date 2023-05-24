ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 14:26
7868

Появилось видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

МО РФ показало уничтожение атаковавших "Ивана Хурса" дронов ВСУ в районе Босфора

Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения украинских надводных беспилотников ВСУ, которые атаковали российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции.

Момент уничтожения украинских надводных беспилотников, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора. Видео © Минобороны РФ

На кадрах видно, как беспилотный быстроходный катер приближается к российским кораблям. По нему из штатного вооружения ведётся огонь. В результате противник был поражён.

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и 20 беспилотников
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и 20 беспилотников

Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе Босфора в Турции. Все катера противника были уничтожены, а суда продолжили выполнение поставленных задач.

BannerImage

Минобороны РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar