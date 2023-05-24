Появилось видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения украинских надводных беспилотников ВСУ, которые атаковали российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции.

Момент уничтожения украинских надводных беспилотников, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора. Видео © Минобороны РФ

На кадрах видно, как беспилотный быстроходный катер приближается к российским кораблям. По нему из штатного вооружения ведётся огонь. В результате противник был поражён.