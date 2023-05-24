Появилось видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора
МО РФ показало уничтожение атаковавших "Ивана Хурса" дронов ВСУ в районе Босфора
Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения украинских надводных беспилотников ВСУ, которые атаковали российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции.
Момент уничтожения украинских надводных беспилотников, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора. Видео © Минобороны РФ
На кадрах видно, как беспилотный быстроходный катер приближается к российским кораблям. По нему из штатного вооружения ведётся огонь. В результате противник был поражён.
Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе Босфора в Турции. Все катера противника были уничтожены, а суда продолжили выполнение поставленных задач.
Минобороны РФ