Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и 20 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29 и 20 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 снарядов системы залпового огня HIMARS", — отметил он

Также, по данным МО РФ, уничтожено 20 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.