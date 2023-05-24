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24 мая, 14:19

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и 20 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29 и 20 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 снарядов системы залпового огня HIMARS", отметил он

Также, по данным МО РФ, уничтожено 20 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

С-350 впервые сбил самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме

С-350 впервые сбил самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме

А ранее в ведомстве рассказывали, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в ДНР два самолёта ВСУ — Су-24 и Су-25.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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