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Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 04:35
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С-350 впервые сбил самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме

РИА "Новости": ЗРК С-350 сбивал самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил украинские самолёты в полностью автоматическом режиме. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей проводилось без участия оператора. Боевой расчёт при этом только контролировал работу комплекса.

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Артур Лапсаков
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