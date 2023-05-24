С-350 впервые сбил самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме
РИА "Новости": ЗРК С-350 сбивал самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме
Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил украинские самолёты в полностью автоматическом режиме. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей проводилось без участия оператора. Боевой расчёт при этом только контролировал работу комплекса.
Ранее Лайф писал, что в зоне СВО успешно применили FPV-дрон "Упырь". Беспилотник имеет особую конструкцию и настройку, что помогает достичь цели.