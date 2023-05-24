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24 мая, 04:35

С-350 впервые сбил самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме

РИА "Новости": ЗРК С-350 сбивал самолёты в зоне СВО в автоматическом режиме

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые сбил украинские самолёты в полностью автоматическом режиме. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей проводилось без участия оператора. Боевой расчёт при этом только контролировал работу комплекса.

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"Рособоронэкспорт"

Артур Лапсаков
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