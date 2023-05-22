FPV-дрон "Упырь" успешно применили в зоне СВО
Производитель дрона "Упырь" рассказал, что аппарат точно бьёт по позициям ВСУ
Российский FPV-дрон "Упырь", выпускаемый в Свердловской области, отлично зарекомендовал себя в условиях боевых действий, уничтожив украинские позиции, несмотря на подавление сигнала вражескими силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя фирмы-производителя.
"Процесс обкатки нашего дрона в реальном бою продолжается, но он уже зарекомендовал себя положительно, неоднократно сумев в условиях подавления сигнала выполнить задачу по поражению укреплений противника и уничтожению его живой силы", — поделился собеседник агентства.
Он подчеркнул, что другие дроны в условиях работы РЭБ теряются и сбиваются с курса, но "Упырь" имеет особую конструкцию и настройку, что помогает достичь цели. Этот дрон работает по объектам противника, которые находятся в глубине фронта, когда для артиллерии это слишком мелкая цель. А БПЛА точно попадает даже по защищённым укреплениям ВСУ, причём в целях экономии он может нести снаряд, собранный в полевых условиях из любых поражающих элементов.
"Один FPV-дрон, который управляется умелым пилотом, способен нанести огромный урон. Что и произошло, в одном из случаев нашему пилоту удалось влететь точно в "продув" (воздуховод. — Прим. Лайфа) блиндажа", — отметил представитель производителя.
Напомним, 4 мая бойцы СВО получили первую партию дронов "Упырь" для ударов по тылу ВСУ. При создании беспилотника частично использовался 3D-принтер. Дрон также предназначен для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники врага на закрытых позициях.