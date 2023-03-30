В США подняли панику из-за российской "смертельной связки" из нового дрона и истребителя
19FortyFive признал реальной угрозой для США российский ударный дрон С-70Б "Охотник"
Российский ударный дрон С-70Б "Охотник". Обложка © Wikipedia / Geektrooper2
Соединённым Штатам следует опасаться российского ударного беспилотника С-70Б "Охотник", который даже в ограниченном количестве может стать реальной угрозой, предупредил обозреватель Крис Осборн в статье для портала 19FortyFive.
Он обратил внимание на то, что "Охотник" не имеет выступающих конструкций, а также выделяющихся форм и острых углов. Данные особенности делают практически невозможным отслеживание объекта на радарах. Некоторые стороны ударного дрона планируют сделать очень жёсткими, что позволит оператору БПЛА в случае необходимости атаковать вражеский объект противника с помощью тарана, заметил автор.
Осборн пишет, что С-70 оборудуют специальным двигателем, который будет незаметен для тепловых радаров за счёт низкой температуры. Ещё одной фишкой "Охотника" станет установка искусственного интеллекта, что позволит ему собирать информацию с датчиков, а также автоматически целиться и оперативно обмениваться данными с другими БПЛА.
"Россия планирует использовать беспилотник "Охотник" в смертельной связке с истребителем пятого поколения Су-57. Применение двух боевых машин позволит быстрее и эффективнее наносить удары по врагам. Даже небольшое количество С-70 может представлять реальную угрозу [для США], — предупреждает обозреватель.
Он заметил, что у американцев нет аналогов "Охотника". В США применяют беспилотники-невидимки Sentinel, но на них не размещается тяжёлое вооружение, как на С-70.
Как сообщал Лайф, беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Западные эксперты считают, что ударный дрон сможет работать в недосягаемых для других БПЛА режимах. В августе 2019 года "Охотник" совершил первый полёт. Затем он совершил первый полёт с Су-57.