Бойцы СВО получили первую партию дронов "Упырь" для ударов по тылу ВСУ
На Урале разработали БПЛА "Упырь" для ударов по противнику в глубине фронта
БПЛА "Упырь". Обложка © VK / "Новости Среднего Урала"
В Свердловской области создали FPV-беспилотник "Упырь", предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне боевых действий.
При создании беспилотника частично использовался 3D-принтер. Дрон также предназначен для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники врага на закрытых позициях.
"Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий", — рассказал представитель предприятия-разработчика ТАСС.
"Упырь" также может нести снаряды к гранатомёту РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.
Ранее в "Ростехе" сообщили, что Россия на фоне спецоперации в несколько раз нарастила производство боевых машин пехоты. Только за первый квартал этого года завод выпустил столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год.