Бойцы СВО получили первую партию дронов "Упырь" для ударов по тылу ВСУ

В Свердловской области создали FPV-беспилотник "Упырь", предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне боевых действий.

При создании беспилотника частично использовался 3D-принтер. Дрон также предназначен для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники врага на закрытых позициях.

"Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий", — рассказал представитель предприятия-разработчика ТАСС.

"Упырь" также может нести снаряды к гранатомёту РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.