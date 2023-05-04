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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 10:40
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Бойцы СВО получили первую партию дронов "Упырь" для ударов по тылу ВСУ

На Урале разработали БПЛА "Упырь" для ударов по противнику в глубине фронта

БПЛА "Упырь". Обложка © VK / "Новости Среднего Урала"

БПЛА "Упырь". Обложка © VK / "Новости Среднего Урала"

В Свердловской области создали FPV-беспилотник "Упырь", предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне боевых действий.

При создании беспилотника частично использовался 3D-принтер. Дрон также предназначен для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники врага на закрытых позициях.

"Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий", — рассказал представитель предприятия-разработчика ТАСС.

"Упырь" также может нести снаряды к гранатомёту РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.

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Ирина Фальке
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