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4 мая, 10:40

Бойцы СВО получили первую партию дронов "Упырь" для ударов по тылу ВСУ

На Урале разработали БПЛА "Упырь" для ударов по противнику в глубине фронта

<p>БПЛА "Упырь". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/justmedia_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Новости Среднего Урала"</a></p>

БПЛА "Упырь". Обложка © VK / "Новости Среднего Урала"

В Свердловской области создали FPV-беспилотник "Упырь", предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне боевых действий.

При создании беспилотника частично использовался 3D-принтер. Дрон также предназначен для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники врага на закрытых позициях.

"Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий", — рассказал представитель предприятия-разработчика ТАСС.

"Упырь" также может нести снаряды к гранатомёту РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.

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Ирина Фальке
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