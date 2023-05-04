КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 10:23

Россия на фоне спецоперации в несколько раз нарастила производство боевых машин пехоты

"Ростех": Россия на фоне спецоперации кратно нарастила производство БМП-3

<p>БМП-3. Обложка © ТАСС / Романенко Эрик</p>

БМП-3. Обложка © ТАСС / Романенко Эрик

В России в несколько раз выросло производство боевых машин пехоты БМП-3. Технику производит оборонное предприятие "Курганмашзавод", подведомственное корпорации "Ростех". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно заявлению "Ростеха", за первый квартал 2023 года "Курганмашзавод" выпустил столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год.

В России впервые появится завод по выпуску беспилотников

В России впервые появится завод по выпуску беспилотников

Кроме того, в корпорации сообщили об увеличении ремонтных мощностей на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Так, в два раза выросли объёмы производства техники, которая применяется для ремонта десантных машин БМД-2 и БТР-Д.

"Предприятия "Ростеха" вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. "Курганмашзавод" отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объёмы поставок растут", — рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Ранее Лайф рассказывал, что госкорпорация "Ростех" начала производить штурмовые бронежилеты "Оберег" высокого класса защиты, которые способны остановить пулю из снайперской винтовки.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Ростех
  • Военная техника
  • Госкорпорации
  • Наука и Технологии
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров