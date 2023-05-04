Россия на фоне спецоперации в несколько раз нарастила производство боевых машин пехоты

В России в несколько раз выросло производство боевых машин пехоты БМП-3. Технику производит оборонное предприятие "Курганмашзавод", подведомственное корпорации "Ростех". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно заявлению "Ростеха", за первый квартал 2023 года "Курганмашзавод" выпустил столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год.

Кроме того, в корпорации сообщили об увеличении ремонтных мощностей на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Так, в два раза выросли объёмы производства техники, которая применяется для ремонта десантных машин БМД-2 и БТР-Д.

"Предприятия "Ростеха" вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. "Курганмашзавод" отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объёмы поставок растут", — рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.