"Ростех" начал выпуск бронежилетов "Оберег", защищающих от снайперских пуль
Госкорпорация "Ростех" начала производить штурмовые бронежилеты "Оберег" высокого класса защиты. Они способны остановить пулю из снайперской винтовки. Такое обмундирование будет использовано для нужд СВО, сообщили в корпорации.
"Завод "Октава" запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег". Снаряжение обеспечивает надёжную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО", — уточнили там.
"Оберег" делают из арамидной ткани, в его секциях есть противоосколочные и противорикошетные слои во влагозащитных чехлах. Весит такой бронежилет в полном снаряжении 9,1 килограмма. Такая защита с десяти метров останавливает бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54.
Гендиректор "Ростеха" Александр Назаров заявил, что госкорпорация готова выпускать до двух тысяч таких бронежилетов за квартал. Планируется увеличить производство до 7,5 тысячи изделий в квартал.
Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" сообщили, что на танки Т-90 и Т-80 будет установлен комплекс активной защиты "Арена-М".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ