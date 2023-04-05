"Ростех" сообщил, что на танки Т-90 и Т-80 поставят защиту "Арена-М"
На танки Т-90 и Т-80 будет установлен комплекс активной защиты "Арена-М". Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
"В дальнейшем планируется установить "Арену-М" на танки типа Т-90 и Т-80", — приводит сообщение ТАСС.
Другая бронетехника также может быть оснащена данным комплексом. Однако для этого понадобится провести доработки с учётом особенностей. Кроме того, в компании добавили, что "Ареной-М" интересуются также иностранные клиенты. Тем не менее главной задачей холдинга является удовлетворение потребностей Российской армии.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская промышленность должна без сбоев обеспечить потребности Вооружённых сил. Он подчеркнул, что нужно не просто наращивать объёмы выпуска продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счёт более современных технологий и новых разработок.