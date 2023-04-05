"Ростех" сообщил, что на танки Т-90 и Т-80 поставят защиту "Арена-М"

На танки Т-90 и Т-80 будет установлен комплекс активной защиты "Арена-М". Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"В дальнейшем планируется установить "Арену-М" на танки типа Т-90 и Т-80", — приводит сообщение ТАСС.

Другая бронетехника также может быть оснащена данным комплексом. Однако для этого понадобится провести доработки с учётом особенностей. Кроме того, в компании добавили, что "Ареной-М" интересуются также иностранные клиенты. Тем не менее главной задачей холдинга является удовлетворение потребностей Российской армии.