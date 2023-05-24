В чём опасность истребителей F-16 на Украине Оглавление Кто передаст Украине истребители F-16 Когда Украина получит истребители Сколько истребителей могут дать Украине Наступление ВСУ на Украине Что будет с Украиной после специальной военной операции Запад созрел для передачи Киеву партии "боевых соколов". Но может так получиться, что ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе они Украине не помогут. 152455 152455 Истребители F-16. Обложка © Shutterstock

Прошёл почти год с момента, как в Вашингтоне впервые заговорили о передаче F-16 в рамках военной помощи Киеву. США долго занимали выжидательную позицию, но сейчас будто бы что-то изменилось и май 2023-го называют переломным моментом. Почему?

Кто передаст Украине истребители F-16

22 мая представитель Госдепа США Мэттью Миллер назвал передачу F-16 "приоритетом для США". Если сопоставить выступление Миллера с заявлениями других политиков, вырисовывается более чёткая, хотя и противоречивая картина.

19 мая на NBC заявили, что Запад созрел для передачи F-16 Украине, но делать это будут опосредованно и не через Вашингтон, от которого требуется лишь одобрение, как от владельца технологии изготовления самолётов.

Согласно публикациям в западных СМИ за последнюю неделю, в кандидаты на отправку F-16 попали Дания, Норвегия и Нидерланды. Сомневаются либо пошли в отказ Германия, Бельгия, Польша, Испания, Португалия.

В кандидаты на отправку F-16 попали Дания, Норвегия и Нидерланды. Сомневаются либо пошли в отказ Германия, Бельгия, Польша, Испания, Португалия. Фото © Shutterstock

Союзники Киева считают, что к маю 2023-го обязательства по поставкам основных видов наступательных вооружений для ВСУ выполнены и настала пора заняться модернизацией украинских ВВС. Напомним, что F-16 — самый массовый истребитель четвёртого поколения. Подробнее о нём Лайф писал здесь.

Когда Украина получит истребители

На саммите "Большой семёрки" западные страны озвучили двухэтапную программу передачи F-16 Украине. И здесь практически сразу наступает бюрократический парадокс: передача "жизненно необходимых истребителей" невозможна, пока не подготовят экипажи. Высокопоставленный чиновник Пентагона Колин Каль сказал, что на это уйдёт от 18 до 24 месяцев. А что с теми, кто обучался с начала года, — неизвестно.

Другие источники утверждают, что в свете провала ПВО Patriot на Украине сроки обучения украинских пилотов для F-16 могут форсировать. При этом, если верить словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, на передачу "боевых соколов" уйдёт не два года, а три-четыре месяца.

Сколько истребителей могут дать Украине

В феврале Киев запросил 128 истребителей F-16. Исходя из объективных возможностей Запада, Киеву могут передать от 30 до 50 машин. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат высказал надежду, что оставшиеся у ВСУ МиГи и "Сухие" заменят на десятки F-16 Fighting Falcon.

А что с экипажами? Как бы ни форсировали вопрос, а кто-то должен управлять машинами. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, разговоры про обучение украинских экипажей делаются, скорее всего, для отвода глаз, ведь за обозначенный срок, даже 18 месяцев, сложно подготовить хорошего пилота, но можно найти лазейку.

В феврале Киев запросил 128 истребителей F-16. Фото © Getty Images / naphtalina

— Если готовы передать F-16, значит, нашли пилотов, которые будут воевать на Украине за интересы НАТО. Есть подозрение, что это в основном будут польские и канадские лётчики из частных военных компаний. В Канаде много граждан страны с украинскими корнями. Могут их привлечь, чтобы создать иллюзию, что переобучили курсантов ВСУ под высококлассных специалистов всего за полгода, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Наступление ВСУ на Украине

Существует два сценария эксплуатации F-16 на Украине. Первый — краткосрочный, второй — долгосрочный.

Согласно недавнему заявлению спикера ВВСУ Игната, Киев явно рассчитывает не на какие-то отдалённые перспективы, а на текущий момент. По его словам, F-16 нужны сейчас — для укрепления украинской ПВО, которую подкосили "Кинжалы" (имеется в виду удар по ЗРК Patriot) и постоянные налёты "Гераней". К тому же Киев рассчитывает на F-16 как на наступательное оружие. По некоторым данным, "боевых соколов" планируют использовать в качестве носителей ракет HARM и высокоточных бомб JDAM.

— К началу контрнаступления Киев вряд ли получит F-16, а если получит, то в таком количестве, что проще назвать это актом символизма, не имеющим пользы на поле боя, — отметил авиаэксперт и главный редактор издания "Авиа.ru" Роман Гусаров.

Украинские военные. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Эту же версию по-своему озвучил военный эксперт Алексей Леонков.

— Достаточно посмотреть статистику: 428 украинских бортов за время спецоперации сбито. Что изменят 50 бортов? Если они попытаются налететь "всей толпой" — всю толпу собьют. Если С-400 или С-300 запустят ракету, то, что бы F-16 ни делал, ракета его догонит и собьёт. Вот у иностранных пилотов допустимая перегрузка — 6–7G. А у ракеты нашей — 20–30G. Им не уйти. Там, если успеешь катапультироваться, останешься жив. Вот и всё, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Что будет с Украиной после специальной военной операции

Теперь можно рассмотреть долгосрочную перспективу.

По словам Энтони Блинкена, даже в случае преодоления "кризиса на Украине", "Россия всё равно будет представлять угрозу для Киева в обозримом будущем". То есть тут уже намёк на то, что Украина может в перспективе остаться форпостом НАТО, а F-16 может стать ядром её ВВС.

Однако эту иллюзию разрушают доводы экспертов из Military Watch. Норвегия и Нидерланды готовы избавиться от старых F-16, которые впору менять на более современные истребители.

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— Варианты F-16, предназначенные для доставки на Украину, уже давно считаются устаревшими, и в них используются радары с механическим сканированием, которые могут быть очень легко заглушены и подавлены даже возрастными российскими комплексами. У российских истребителей и перехватчиков, используемых на Украине, давно РЛС с радарами, раза в два более эффективными, чем у F-16, — заметили в Military Watch.

По словам военного аналитика Майкла Пека, получить в ближайшее время F-16 не получится, ведь сначала придётся модернизировать всю лётную инфраструктуру. А если начать ремонт во время СВО, любая активность на аэродроме будет зафиксирована и в скором времени по этому месту может быть нанесён удар, как уже не раз бывало за время СВО.

Авторы Евгений Жуков