Военный эксперт раскрыл манёвр Запада для возможности поставок Киеву F-16
Эксперт Михайлов: Запад даст Украине статус особого члена НАТО для поставок F-16
Страны Запада наделят Украину статусом особого члена НАТО, чтобы поставить американские самолёты F-16. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа и военный аналитик Александр Михайлов в беседе с Ura.ru.
"Коллективный Запад попытается придумать для Украины особый статус члена НАТО, который при наличии военного конфликта на своей территории станет равноправным с другими членами альянса субъектом в альянсе, куда можно будет поставить F-16 американского производства", — сказал Михайлов.
Эксперт добавил, что США будут давить на европейские страны, чтобы те передали Украине свои F-16. По словам Михайлова, американцы совсем не заинтересованы в том, чтобы ВС РФ сбивали непосредственно их самолёты. Собеседник агентства считает, что Вашингтон может перевалить ответственность на европейцев, заявив, что это они плохо обслуживали самолёты, поэтому те и падают.
Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают приоритетом поставки F-16 Киеву. При этом он не уточнил ни сроков, ни деталей поставок и обучения пилотов.
Как сообщал Лайф, ранее стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель сможет поставить истребители Киеву уже скоро. При этом не все страны Евросоюза согласны передать ВСУ свои самолёты. А министр ВВС США Фрэнк Кендалл и вовсе отметил, что в F-16 на Украине нет особого смысла.
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