Военный эксперт раскрыл манёвр Запада для возможности поставок Киеву F-16

Страны Запада наделят Украину статусом особого члена НАТО, чтобы поставить американские самолёты F-16. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа и военный аналитик Александр Михайлов в беседе с Ura.ru.

"Коллективный Запад попытается придумать для Украины особый статус члена НАТО, который при наличии военного конфликта на своей территории станет равноправным с другими членами альянса субъектом в альянсе, куда можно будет поставить F-16 американского производства", — сказал Михайлов.

Эксперт добавил, что США будут давить на европейские страны, чтобы те передали Украине свои F-16. По словам Михайлова, американцы совсем не заинтересованы в том, чтобы ВС РФ сбивали непосредственно их самолёты. Собеседник агентства считает, что Вашингтон может перевалить ответственность на европейцев, заявив, что это они плохо обслуживали самолёты, поэтому те и падают.