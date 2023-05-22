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Опубликовано 22 мая 2023, 16:03

Португалия отказалась поставить ВСУ истребители F-16

Португалия не готова отдать Украине истребители F-16, так как они ей нужны для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью.

"У Португалии нет неограниченного количества самолётов. У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также [обязательств] в рамках НАТО, так что пока этот вопрос не затрагивается", — цитирует его газета Diário de Notícias.

Однако Лиссабон может помочь с обучением украинских пилотов, потому что в стране есть опытные инструкторы, готовые "работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16", и передавать свои знания и навыки, отметил дипломат.

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Ранее стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель сможет поставить истребители Киеву уже в ближайшее время. При этом президент Украины Владимир Зеленский заверял США, что ВСУ не станут применять самолёты для продвижения на территорию России.

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Getty Images / CoisaX

Татьяна Миссуми
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