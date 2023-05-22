Португалия отказалась поставить ВСУ истребители F-16

Португалия не готова отдать Украине истребители F-16, так как они ей нужны для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью.

"У Португалии нет неограниченного количества самолётов. У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также [обязательств] в рамках НАТО, так что пока этот вопрос не затрагивается", — цитирует его газета Diário de Notícias.