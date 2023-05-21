Зеленский пообещал Байдену не применять F-16 для продвижения вглубь России

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не станут применять истребители четвёртого поколения F-16 для продвижения на территорию России. В этом он заверил главу Белого дома Джо Байдена.

"У меня есть чёткое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их, чтобы продвигаться на территорию России", — сказал президент США на пресс-конференции на полях саммита G7 в Японии, отвечая на вопрос о том, не приведут ли поставки вооружения к эскалации конфликта.