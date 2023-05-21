Байден раскрыл Зеленскому своё видение мира на Украине
Президент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите "Большой семёрки" рассказал о своём видении завершения конфликта в Незалежной.
"Мы поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению", — сказал он.
Также Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что размер нового пакета военной помощи Киеву составит 375 миллионов долларов. Кроме того, лидеры двух стран обсудили обучение украинских пилотов управлению истребителями четвёртого поколения, в том числе F-16.
ТАСС / AP / Susan Walsh