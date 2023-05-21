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21 мая, 09:56

Байден раскрыл Зеленскому своё видение мира на Украине

Президент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите "Большой семёрки" рассказал о своём видении завершения конфликта в Незалежной.

"Мы поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению", сказал он.

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Также Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что размер нового пакета военной помощи Киеву составит 375 миллионов долларов. Кроме того, лидеры двух стран обсудили обучение украинских пилотов управлению истребителями четвёртого поколения, в том числе F-16.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Матвей Константинов
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