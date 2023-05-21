Байден раскрыл Зеленскому своё видение мира на Украине

Президент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите "Большой семёрки" рассказал о своём видении завершения конфликта в Незалежной.

"Мы поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению", — сказал он.