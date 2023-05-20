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20 мая, 16:14

Белый дом анонсировал переговоры Байдена и Зеленского в Хиросиме

Американский лидер Джо Байден на полях проходящего в японской Хиросиме саммита G7 проведёт 21 мая переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в распространённом рабочем графике главы Белого дома.

"В 14:15 (08:15 мск) президент [Байден] принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. <…> Хиросима, Япония", — говорится в документе.

Макрон увидел надежду в визите Зеленского на саммит G7

Макрон увидел надежду в визите Зеленского на саммит G7

Как уже сообщал Лайф, Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в Хиросиму, где проводится саммит лидеров G7. Там он уже встретился с премьером Индии Нарендрой Моди, а также пообнимался с главой британского кабмина Риши Сунаком. Ранее о возможной встрече Зеленского с Байденом сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По данным СМИ, ожидается, что президент США в Японии объявит о выделении новой военной помощи Киеву.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Исакова
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