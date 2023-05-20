Белый дом анонсировал переговоры Байдена и Зеленского в Хиросиме

Американский лидер Джо Байден на полях проходящего в японской Хиросиме саммита G7 проведёт 21 мая переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в распространённом рабочем графике главы Белого дома.

Как уже сообщал Лайф, Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в Хиросиму, где проводится саммит лидеров G7. Там он уже встретился с премьером Индии Нарендрой Моди, а также пообнимался с главой британского кабмина Риши Сунаком. Ранее о возможной встрече Зеленского с Байденом сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По данным СМИ, ожидается, что президент США в Японии объявит о выделении новой военной помощи Киеву.