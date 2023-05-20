Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит лидеров G7
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в японский аэропорт Хиросимы, где сегодня проводится саммит лидеров G7.
Трансляция прибытия украинского лидера в аэропорт была организована в Международном пресс-центре. На своей странице в Twitter Зеленский отметил, что готовится к важным встречам с партнёрами и друзьями Украины.
"Япония. G7. Важные встречи с партнёрами и друзьями Украины. Безопасность и усиленное сотрудничество... Мир сегодня станет ближе", — написал он.
Президент Украины планирует провести несколько двусторонних встреч, а также принять участие в специальной сессии, посвящённой его стране.
Ранее Лайф писал о том, что лидеры стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме отклонили любую попытку начать переговорный процесс по украинскому конфликту. Так они поддержали линию Белого дома.
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