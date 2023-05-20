Регион

Уведомления отключены

20 мая, 07:18

Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит лидеров G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолёте Франции в японский аэропорт Хиросимы, где сегодня проводится саммит лидеров G7.

Трансляция прибытия украинского лидера в аэропорт была организована в Международном пресс-центре. На своей странице в Twitter Зеленский отметил, что готовится к важным встречам с партнёрами и друзьями Украины.

"Япония. G7. Важные встречи с партнёрами и друзьями Украины. Безопасность и усиленное сотрудничество... Мир сегодня станет ближе", — написал он.

Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против участия Зеленского в G7

Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против участия Зеленского в G7

Президент Украины планирует провести несколько двусторонних встреч, а также принять участие в специальной сессии, посвящённой его стране.

Ранее Лайф писал о том, что лидеры стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме отклонили любую попытку начать переговорный процесс по украинскому конфликту. Так они поддержали линию Белого дома.

Обложка ©

Getty Images / Filip Singer – Pool

Илья Суриков
  • Новости
  • g7
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров