Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против участия Зеленского в G7
Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского на саммит "Группы семи" (G7). На пресс-конференции он заявил, что выступает против данного решения.
"В нынешней политической ситуации ведётся очень серьёзный политический торг по поводу его [Зеленского] приезда в Хиросиму. Я с этим [визитом] не согласен", — заявил Кунихико Сакума.
Как писал ранее Лайф, МИД Японии сообщил, что Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Хиросиме. Данное решение принято в связи с "сильным желанием" президента Незалежной, заявили в ведомстве.
t.me / Zelenskiy / Official