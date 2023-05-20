Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против участия Зеленского в G7

Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского на саммит "Группы семи" (G7). На пресс-конференции он заявил, что выступает против данного решения.

"В нынешней политической ситуации ведётся очень серьёзный политический торг по поводу его [Зеленского] приезда в Хиросиму. Я с этим [визитом] не согласен", — заявил Кунихико Сакума.