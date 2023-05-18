СМИ узнали о странной просьбе Зеленского насчёт мирного саммита

Президент Украины Владимир Зеленский запросил проведение мирного саммита для продвижения его "мирного плана", причём без участия России. Лидеры стран G7 могут обсудить данную идею на встрече в Японии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в Европе.

"Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трёхдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского", — заявил изданию европейский чиновник.

Ожидается, что Россия в этом саммите участия принимать не будет. Целью встречи станет продвижение мирного плана Зеленского из десяти пунктов.