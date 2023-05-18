СМИ узнали о странной просьбе Зеленского насчёт мирного саммита
FT: Зеленский запросил мирный саммит по Украине без участия России
Президент Украины Владимир Зеленский запросил проведение мирного саммита для продвижения его "мирного плана", причём без участия России. Лидеры стран G7 могут обсудить данную идею на встрече в Японии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в Европе.
"Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трёхдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского", — заявил изданию европейский чиновник.
Ожидается, что Россия в этом саммите участия принимать не будет. Целью встречи станет продвижение мирного плана Зеленского из десяти пунктов.
Также ранее с мирным планом выступил Китай. Документ был представлен 24 февраля и включает в себя 12 пунктов. В частности, призыв к прекращению огня и скорейшему возобновлению диалога между сторонами. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие пункты мирного плана Пекина созвучны позиции Москвы и могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине. Однако в Киеве приняли китайский документ без восторга.
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