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16 мая, 08:27

Политолог раскрыл неожиданную цель "европейского турне" Зеленского

Политолог Асафов заявил, что Зеленский саботирует мирный план Китая по Украине

<p>Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy Official</p>

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy Official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами не только для того, чтобы поддержать рабочие контакты, но и с целью помешать Ли Хуэю, специальному представителю КНР по делам Евразии, заниматься продвижением китайского мирного плана. Так считает политолог Александр Асафов.

"Дело в том, что объявлено о визите китайского представителя, который намерен говорить исключительно о мире. Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова. Чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Это тоже одна из целей",  цитирует Асафова Ura.ru.

Политолог уточняет, что за действиями Владимира Зеленского могут быть скрыты сразу несколько важных мотивов. Помимо работы на повестку украинский президент посредством своих поездок, а также постоянных просьб помочь Украине оружием и деньгами намерен подготовить нужную ему информационную почву к саммиту G7.

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Напомним, 13 мая Зеленский начал своё "европейское турне". Сначала он отправился в Италию, где провёл переговоры с премьером Джорджей Мелони, затем в Ватикане он встретился с папой римским Франциском, где нарушил правила этикета. Третьим пунктом стала Германия, там украинский президент посетил военную базу в Ахене. Далее Зеленский отправился во Францию, поужинал с Макроном, а вчера, 15 мая, он прибыл в Великобританию, где поразил публику своими крепкими объятиями с премьер-министром Риши Сунаком.

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Юрий Лысенко
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