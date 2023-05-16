Политолог раскрыл неожиданную цель "европейского турне" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами не только для того, чтобы поддержать рабочие контакты, но и с целью помешать Ли Хуэю, специальному представителю КНР по делам Евразии, заниматься продвижением китайского мирного плана. Так считает политолог Александр Асафов.

"Дело в том, что объявлено о визите китайского представителя, который намерен говорить исключительно о мире. Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова. Чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Это тоже одна из целей", — цитирует Асафова Ura.ru.