Политолог раскрыл неожиданную цель "европейского турне" Зеленского
Политолог Асафов заявил, что Зеленский саботирует мирный план Китая по Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами не только для того, чтобы поддержать рабочие контакты, но и с целью помешать Ли Хуэю, специальному представителю КНР по делам Евразии, заниматься продвижением китайского мирного плана. Так считает политолог Александр Асафов.
"Дело в том, что объявлено о визите китайского представителя, который намерен говорить исключительно о мире. Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова. Чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Это тоже одна из целей", — цитирует Асафова Ura.ru.
Политолог уточняет, что за действиями Владимира Зеленского могут быть скрыты сразу несколько важных мотивов. Помимо работы на повестку украинский президент посредством своих поездок, а также постоянных просьб помочь Украине оружием и деньгами намерен подготовить нужную ему информационную почву к саммиту G7.
Напомним, 13 мая Зеленский начал своё "европейское турне". Сначала он отправился в Италию, где провёл переговоры с премьером Джорджей Мелони, затем в Ватикане он встретился с папой римским Франциском, где нарушил правила этикета. Третьим пунктом стала Германия, там украинский президент посетил военную базу в Ахене. Далее Зеленский отправился во Францию, поужинал с Макроном, а вчера, 15 мая, он прибыл в Великобританию, где поразил публику своими крепкими объятиями с премьер-министром Риши Сунаком.