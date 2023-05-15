Регион

Уведомления отключены

14 мая, 21:57

Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные

Зеленский вместе с Шольцем посетил учения ВСУ на военной базе в Ахене

Во время визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в Ахене, где проходят обучение украинские военнослужащие. Компанию ему составил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Посетил военную базу в городе Ахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами", — написал Зеленский в телеграм-канале.

В Германию Зеленский прилетел из Италии в ночь на 14 мая. Он рассказал, что в Ахене также вручил бойцам государственные награды.

Зеленский после встречи с Макроном намекнул на увеличение поставок оружия Киеву

Зеленский после встречи с Макроном намекнул на увеличение поставок оружия Киеву

Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а канцлер Олаф Шольц встретил с воинскими почестями. Кроме того, Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Эта награда присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы её получили папа римский Франциск и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Арина Родионова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров