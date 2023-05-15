Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные

Во время визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в Ахене, где проходят обучение украинские военнослужащие. Компанию ему составил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Посетил военную базу в городе Ахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами", — написал Зеленский в телеграм-канале.