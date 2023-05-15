Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные
Зеленский вместе с Шольцем посетил учения ВСУ на военной базе в Ахене
Во время визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в Ахене, где проходят обучение украинские военнослужащие. Компанию ему составил немецкий канцлер Олаф Шольц.
"Посетил военную базу в городе Ахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами", — написал Зеленский в телеграм-канале.
В Германию Зеленский прилетел из Италии в ночь на 14 мая. Он рассказал, что в Ахене также вручил бойцам государственные награды.
Напомним, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а канцлер Олаф Шольц встретил с воинскими почестями. Кроме того, Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Эта награда присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы её получили папа римский Франциск и президент Франции Эмманюэль Макрон.
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