Зеленский после встречи с Макроном намекнул на увеличение поставок оружия Киеву
Украинский лидер Владимир Зеленский надеется на увеличение поставок оружия Киеву после проведения переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые прошли в Париже. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", — сообщил Зеленский.
Ранее Макрон пообещал принять Владимира Зеленского за рабочим ужином 14 мая в Париже, чтобы поговорить о военной и гуманитарной помощи, которую Париж продолжает оказывать Киеву.
ТАСС / Mohammed Badra / POOL