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14 мая, 21:24

Зеленский после встречи с Макроном намекнул на увеличение поставок оружия Киеву

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется на увеличение поставок оружия Киеву после проведения переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые прошли в Париже. Об этом он сообщил в телеграм-канале.


"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", — сообщил Зеленский.

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Ранее Макрон пообещал принять Владимира Зеленского за рабочим ужином 14 мая в Париже, чтобы поговорить о военной и гуманитарной помощи, которую Париж продолжает оказывать Киеву.

Обложка ©

ТАСС / Mohammed Badra / POOL

Анатолий Симоненко
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