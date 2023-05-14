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14 мая, 19:11

"Если хочет выжить": В США сообщили об ультиматуме Вашингтона Зеленскому

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вынудить Зеленского капитулировать

Вашингтон рано или поздно сможет заставить украинского лидера Владимира Зеленского принять капитуляцию. Об ультиматуме сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Godfrey Bloom Official.

"Полагаю, что Зеленскому не раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции. Другими словами, если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать ещё большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении", — объяснил Макгрегор.

Полковник пояснил, что Зеленский находится под огромным давлением США: в частности, из-за отсутствия значимых успехов на поле боя. К тому же непростая ситуация складывается и в рядах ВСУ, где заканчивается оружие, полученное от западных партнёров.

В действиях Пентагона увидели секретное послание Зеленскому о капитуляции

В действиях Пентагона увидели секретное послание Зеленскому о капитуляции

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что без западной помощи Украина сдастся в течение нескольких дней. При этом дипломат считает, что Евросоюз не является воюющей стороной, поскольку не принимает участия в конфликте напрямую. Директор разведки США Эврил Хэйнс также считает, что без военной помощи Запада ВСУ ждёт провал.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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