Вашингтон рано или поздно сможет заставить украинского лидера Владимира Зеленского принять капитуляцию. Об ультиматуме сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Godfrey Bloom Official.

"Полагаю, что Зеленскому не раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции. Другими словами, если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать ещё большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении", — объяснил Макгрегор.