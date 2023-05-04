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Опубликовано 4 мая 2023, 14:41
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Директор разведки США назвала условие разгрома ВСУ в битве с Армией России

Директор разведки США Хейнс предрекла Украине провал без военной помощи Запада

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Office of the Director of National Intelligence

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Office of the Director of National Intelligence

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс предупредила, что Украина не сможет противостоять России в случае прекращения предоставления ей большей части военной помощи от западных союзников. Своим прогнозом она поделился во время выступления в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.

"В то же время Украина, конечно, по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи и, вероятнее всего, не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если большую часть западной военной помощи прекратят оказывать", — отметила она.

Почему Киев рискует остаться без артиллерии накануне наступления
Почему Киев рискует остаться без артиллерии накануне наступления

Хейнс также уточнила, что Киев всё ещё дорабатывает сроки и масштабы планируемого контрнаступления, а также определяет приоритеты манёвра. Хотя основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что наступление Вооружённых сил Украины уже началось.

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Андрей Бражников
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