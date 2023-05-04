Директор разведки США назвала условие разгрома ВСУ в битве с Армией России

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс предупредила, что Украина не сможет противостоять России в случае прекращения предоставления ей большей части военной помощи от западных союзников. Своим прогнозом она поделился во время выступления в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.

"В то же время Украина, конечно, по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи и, вероятнее всего, не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если большую часть западной военной помощи прекратят оказывать", — отметила она.