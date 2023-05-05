Почему Киев рискует остаться без артиллерии накануне наступления Оглавление Зарубежная артиллерия на Украине Гаубицы на Украине: Д-20, Д-30, Мста-С Гаубицы Caesar на Украине Гаубицы PZH 2000 на Украине Гаубицы M777 на Украине Итальянские гаубицы M109L на Украине Советские гаубицы на Украине По данным ряда источников, в данный момент перед ВСУ встало сразу несколько трудновыполнимых задач. 18851 18851 Гаубица PZH 2000. Обложка © Shutterstock

Несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что артиллерия — ключевой вид вооружения, необходимый ВСУ для проведения наступления. "Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве", — заявлял Зеленский. Накануне наступления выяснилось, что в случае с украинской артиллерией не решён ряд серьёзных проблем.

Зарубежная артиллерия на Украине

3 мая издание The New York Times выпустило материал, посвящённый состоянию украинской артиллерии накануне наступления. Украинские военные согласились обрисовать ситуацию в общих чертах и дали американским журналистам пару комментариев.

Выяснилось, что весенняя распутица создаёт проблемы не только для танковых подразделений, но и для артиллеристов. Так, немецкие самоходные гаубицы в прямом смысле слова увязли в грязи и повредили ряд ключевых агрегатов и систем, из-за чего их пришлось эвакуировать с поля боя.

Прогнозы синоптиков неутешительны для Киева. Май обещает быть дождливым, в некоторые дни ожидаются ливни. Начало июня — период гроз и проливных дождей. Стабилизируется погода лишь к середине июня.

При этом западные источники, ещё недавно писавшие исключительно о наступлении ВСУ, заговорили о возможном ответном наступлении ВС РФ, которое может стать реальностью в случае провала украинской армии.

Гаубицы на Украине: Д-20, Д-30, Мста-С

Гаубица Д-30 © Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Mykhaylo Palinchak

В условиях отсутствия ударной авиации и истощения ПВО, что стало общим местом при разговоре о состоянии ВСУ, основной движущей силой наступления должна стать артиллерия, в первую очередь гаубицы.

В начале этого года на вооружении ВСУ стояло 15 видов самоходных орудий и миномётов, а также 24 вида буксируемых орудий. Проблема в том, что многие из них числились формально: некоторым требовался серьёзный ремонт, некоторые превратились в хлам, а для некоторых систем отсутствовали боеприпасы.

Итогом прошлого года стал вынужденный возврат части украинских подразделений к советским системам Д-20, Д-30, Мста-С. Партнёры обещали решить эту проблему поставками западных систем, но насколько и в каком объёме этот план реализовался?

Гаубицы Caesar на Украине

Гаубица Caesar. Фото © Shutterstock

В феврале 2023-го Дания передала Киеву 19 САУ Caesar, лишив свою артиллерию основного ядра, и теперь срочно ищет им замену, рассматривая в качестве альтернативы израильские самоходки Atmos.

Помогут ли такие жертвы Украине? Прошлогодний эпизод с использованием и потерей всей отправленной на Украину партии САУ "Цезарь" показал, что эти системы, оказавшись в руках украинских артиллеристов, моментально теряют свою эффективность.

Франция до сих пор отходит от новости о поломанных/потерянных "Цезарях", которые она, как и Дания, буквально оторвала от сердца. Сейчас про САУ Caesar в контексте разговоров о наступлении вообще ничего не слышно.

Гаубицы PZH 2000 на Украине

Немецкие 155-мм самоходки — самый "редкий зверь" в украинской армии. Значительная часть либо находится в ремонте, либо уничтожена и вывезена обратно в Германию. В составе украинских подразделений, возможно, остались одна-две PZH 200 и их сейчас хотят сохранить на всякий случай. Добавляет толику иронии во всю эту историю то, что изначально PZH 2000 должны были заменить советские системы "Пион", а в итоге оказалось, что "Пион" более живуч и лучше подходит для местных чернозёмов.

Гаубицы M777 на Украине

Гаубица M777. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Всего Киев получил 108 буксируемых американских гаубиц M777. И если сначала это вызвало у украинских военных прилив энтузиазма, то очень скоро вскрылось несколько неприятных моментов: отгрузить ещё несколько сотен M777 и миллионы снарядов к ним США дать не смогут. Кроме того, гаубицы (зачастую вместе с расчётами и боекомплектом) очень быстро уничтожаются беспилотниками и авиацией. Сначала за ними охотились БПЛА "Орлан", затем за дело взялись "Ланцеты", от которых не спасают ни маскировка, ни ловушки.

M777 позиционировались как важный противовес артиллерии ВС РФ. Они раз в 10 легче тех же PZH 2000 и неплохо показали себя в Ираке и Афганистане. Но на Украине они почти что сразу получили прозвище "невезучие три топора". К ноябрю 2022-го выяснилось, что 30–35% переданных M777 неисправны, ещё около 50% уничтожено (помимо прямой ликвидации две-три гаубицы выходят из строя после артиллерийской дуэли). Часть ломается при неправильной эксплуатации. Наконец, все эти системы переданы в купированном виде — без специальных электронных блоков наведения они ничем не лучше советских гаубиц Д-20.

Если посмотреть на сводки, можно увидеть, как новости об уничтожении M777 (шесть гаубиц уничтожено в апреле) перемежаются с сообщениями об обстреле Донецка из этих орудий. Видимо, оставшимся M777 отведена исключительно карательная роль — чтобы использовать эти гаубицы в боевых действиях, особенно в высокоманёвренном наступлении, орудия необходимо возить с места на место в непосредственной близости от линии фронта.

Итальянские гаубицы M109L на Украине

В начале мая разгорелся скандал, связанный с поставками некачественного вооружения. В середине апреля издания Corriere della Sera и La Repubblica сообщили, что Рим передал Киеву около 20 САУ M109L. Это модернизированный вариант американских M109. По всей видимости, они также должны были участвовать в наступлении.

29 апреля Financial Times со ссылкой на советника в МО Украины написала, что ни одно из орудий не готово к бою. То ли для итальянского военного ведомства это стало сюрпризом, то ли оно попыталось снять с себя ответственность, заявив, что гаубицы давно не использовались и что за них ответственны США. Как бы то ни было, M109/M109L должны были быть списаны ещё в начале нулевых, но пролежали на складах ещё несколько лет, после чего были отправлены на Украину. При условии превышенного лимита по сроку эксплуатации будет удивительно, если они вообще смогут стрелять.

Советские гаубицы на Украине

Гаубица "Пион". Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Enes Yildirim

По состоянию на начало мая 2023-го проблема с разносортицей украинской артиллерии никуда не делась. По бригадам ВСУ ровным слоем размазаны западные орудия 105/155-мм калибра. Это британские гаубицы AS-90 и американские M119 80-х годов, американские M109 родом из 60-х, с десяток старых итальянских FH70 и другие разномастные орудия, к которым в пылу сражения придётся искать и подвозить снаряды. Известно, что сейчас ВСУ поступила разнарядка: экономить натовские снаряды и расходовать в основном боеприпасы советского образца.

Основной упор по-прежнему делается на советские системы Д-20, Д-30, "Акация", "Пион", "Гиацинт", "Мста-С". Поступают сообщения, что сейчас украинские военные спешно распечатывают склады с остатками 152-мм снарядов для этих орудий. Какую-то часть чисто гипотетически могут дать Румыния, Польша, Хорватия и, возможно, Финляндия (наследство ГДР), у которых есть некоторое количество таких боеприпасов. Однако самая значительная часть находится не на Украине, а в Приднестровье — на складах в Колбасне, где, как вспоминал генерал Александр Лебедь, находятся "тысячи вагонов" с боеприпасами.

Проблема в том, что этому арсеналу (и всем аналогичным хранилищам на территории Украины) зачастую около 30–40 лет, а по истечении этого срока все снаряды рекомендуется утилизировать. По словам военных экспертов, в ином виде танковые и артиллерийские боеприпасы опасны в первую очередь для расчётов орудий, поскольку могут взрываться в процессе применения.

В итоге три важных компонента украинского наступления — авиация, ПВО, а теперь и артиллерия — находятся в пограничных состояниях. Они важны и критически изношены, использовать их для украинской армии — значит подвергнуть себя риску, а не использовать — обречь наступление на неудачу изначально. И если анонсированное в ноябре прошлого года наступление всё-таки состоится, многое указывает на то, что оно будет иметь кратковременный эффект и по целому ряду причин, вероятно, увязнет уже на втором этапе. И проблемы украинской артиллерии могут стать первым маркером грядущих проблем.

Авторы Евгений Жуков