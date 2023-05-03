"Утонули в грязи": Бойцы ВСУ рассказали, как немецкие гаубицы сокрушила распутица
NYT: Переданные ВСУ немецкие САУ PzH 2000 непригодны к применению в распутицу
Немецкие самоходные гаубицы PzH 2000, которые Германия передала Киеву, оказались непригодными в период распутицы. И в этом немецкая техника проиграла артиллерийским системам "Пион" советского производства, которые должна была заменить. Об этом сообщает газета New York Times.
"Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" на самом деле лучше работает в условиях грязи", — говорится в публикации.
Солдаты ВСУ пожаловались изданию, что на прошлой неделе с поля боя пришлось увозить все немецкие САУ, так как в случае обстрела они не смогли бы покинуть местность самостоятельно. Один из бойцов сообщил, что гаубицу тащили на буксире, потому что она застряла в грязи. Никакого контрнаступления при такой погоде не будет, остаётся только гадать, что предпринимать в случае "стрельбы", добавил он. В материале также сказано, что обращаться с этой западной техникой приходится слишком бережно, чтобы не испортить электронику, даже переобуваться. А обслуживание занимает слишком много времени.
"Её [PzH 2000] чувствительная электроника выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь. Если вы стреляете двумя полными боезапасами, вам нужно потратить день на их обслуживание", — рассказывают украинские военнослужащие.
Ранее Лайф писал, что неожиданные откровения солдат ВСУ вызвали множество вопросов у стран Запада. Солдаты рассказали, что крайне опасаются наступления, ведь они недостаточно обучены, они нуждаются в дополнительных тренировках.
Wikipedia / Nathanael Mercado