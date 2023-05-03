"Утонули в грязи": Бойцы ВСУ рассказали, как немецкие гаубицы сокрушила распутица

Солдаты ВСУ пожаловались изданию, что на прошлой неделе с поля боя пришлось увозить все немецкие САУ, так как в случае обстрела они не смогли бы покинуть местность самостоятельно. Один из бойцов сообщил, что гаубицу тащили на буксире, потому что она застряла в грязи. Никакого контрнаступления при такой погоде не будет, остаётся только гадать, что предпринимать в случае "стрельбы", добавил он. В материале также сказано, что обращаться с этой западной техникой приходится слишком бережно, чтобы не испортить электронику, даже переобуваться. А обслуживание занимает слишком много времени.