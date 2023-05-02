Шойгу заявил о достаточном количестве боеприпасов для нанесения поражения ВСУ

Российские войска получили в 2023 году достаточно боеприпасов, чтобы нанести украинской армии огневое поражение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

"В этом году в Вооружённые силы РФ уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота", — сказал министр.

Несмотря на это, продолжил он, нужно своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями обязательств и оперативно принимать меры. По словам Шойгу, от этого зависят действия российских военных в ходе СВО. Поэтому запасы вооружения, военной техники и средств поражения должны пополняться своевременно.

"Руководством страны перед оборонными предприятиями поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объёмы производства, приняты необходимые оперативные меры", — добавил Шойгу.