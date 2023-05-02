Шойгу заявил о достаточном количестве боеприпасов для нанесения поражения ВСУ
Российские войска получили в 2023 году достаточно боеприпасов, чтобы нанести украинской армии огневое поражение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС России.
"В этом году в Вооружённые силы РФ уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота", — сказал министр.
Несмотря на это, продолжил он, нужно своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями обязательств и оперативно принимать меры. По словам Шойгу, от этого зависят действия российских военных в ходе СВО. Поэтому запасы вооружения, военной техники и средств поражения должны пополняться своевременно.
"Руководством страны перед оборонными предприятиями поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объёмы производства, приняты необходимые оперативные меры", — добавил Шойгу.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Армия РФ за месяц уничтожила восемь самолётов и свыше 400 танков ВСУ. По его словам, российские войска продолжают ликвидировать западное вооружение, которое поставляется на Украину.