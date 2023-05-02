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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 09:53
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Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц

Шойгу: Потери ВСУ за месяц составили более 15 тысяч человек

Потери Вооружённых сил Украины за последний месяц составили более 15 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, добавив, что российские войска ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц он потерял более 15 тысяч человек",  сказал он на селекторном совещании с руководством ВС РФ.

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О том, что ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв, ранее говорил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, восполнить потери в живой силе полностью уже не получится. При этом Вашингтон отказался публиковать официальные данные о потерях Вооружённых сил Украины.

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Александра Вишнякова
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