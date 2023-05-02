Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц

Потери Вооружённых сил Украины за последний месяц составили более 15 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, добавив, что российские войска ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц он потерял более 15 тысяч человек", — сказал он на селекторном совещании с руководством ВС РФ.