США отказались обнародовать данные о потерях украинской армии

Вашингтон не станет публиковать данные о потерях Вооружённых сил Украины. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, есть ли в распоряжении США такая информация.

"Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию", — подчеркнул Кирби.

По его словам, при желании Киев сам может опубликовать эти данные. Кирби пояснил, что Белый дом не станет этого делать, так как данная информация "усложнит ситуацию для Украины".