США отказались обнародовать данные о потерях украинской армии
Советник Белого дома Кирби: США не собираются публиковать данные о потерях ВСУ
Вашингтон не станет публиковать данные о потерях Вооружённых сил Украины. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, есть ли в распоряжении США такая информация.
"Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию", — подчеркнул Кирби.
По его словам, при желании Киев сам может опубликовать эти данные. Кирби пояснил, что Белый дом не станет этого делать, так как данная информация "усложнит ситуацию для Украины".
Ранее стало известно, что ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв, восполнить потери в живой силе полностью уже не получится. Как заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, сейчас Украина находится в трудной ситуации: сложно говорить не то что о контрнаступлении, а даже об обороне.
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