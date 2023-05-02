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Опубликовано 1 мая 2023, 22:42
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Два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском

CBC: Под Артёмовском ликвидированы два канадских наёмника Портер и Зеленко

Два канадских наёмника, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины, ликвидированы в районе Артёмовска. Как пишет телеканал CBC, они служили в Иностранном легионе.

  • Канадские наёмники Кайл Портер и Коул Зеленко. Фото © twitter / blackmapleco
    Канадские наёмники Кайл Портер и Коул Зеленко. Фото © twitter / blackmapleco
  • Канадские наёмники Коул Зеленко и Кайл Портер. Фото © twitter / Michael Bociurkiw
    Канадские наёмники Коул Зеленко и Кайл Портер. Фото © twitter / Michael Bociurkiw

Канадские наёмники Кайл Портер и Коул Зеленко. Фото © twitter / blackmapleco

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Речь идёт о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее несли службу в ВС Канады. Известно, что за несколько дней до гибели один из них жаловался на тяжёлое положение украинских военных. По словам командира боевиков, в конце апреля канадским наёмникам было поручено удерживать маршрут снабжения в Артёмовске. Тогда же их подразделение подверглось обстрелу, в результате которого они погибли.

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Ранее стало известно о гибели американского наёмника Купера Эндрюса. На территорию Украины 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в ноябре 2022 года и был ликвидирован, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название — Бахмут).

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Twitter / blackmapleco

Оксана Попова
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