Два канадских наёмника, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины, ликвидированы в районе Артёмовска. Как пишет телеканал CBC , они служили в Иностранном легионе.

Речь идёт о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее несли службу в ВС Канады. Известно, что за несколько дней до гибели один из них жаловался на тяжёлое положение украинских военных. По словам командира боевиков, в конце апреля канадским наёмникам было поручено удерживать маршрут снабжения в Артёмовске. Тогда же их подразделение подверглось обстрелу, в результате которого они погибли.