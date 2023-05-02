Два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском
CBC: Под Артёмовском ликвидированы два канадских наёмника Портер и Зеленко
Два канадских наёмника, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины, ликвидированы в районе Артёмовска. Как пишет телеканал CBC, они служили в Иностранном легионе.
Речь идёт о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее несли службу в ВС Канады. Известно, что за несколько дней до гибели один из них жаловался на тяжёлое положение украинских военных. По словам командира боевиков, в конце апреля канадским наёмникам было поручено удерживать маршрут снабжения в Артёмовске. Тогда же их подразделение подверглось обстрелу, в результате которого они погибли.
Ранее стало известно о гибели американского наёмника Купера Эндрюса. На территорию Украины 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в ноябре 2022 года и был ликвидирован, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название — Бахмут).
Twitter / blackmapleco