Госдеп подтвердил гибель американца под Артёмовском, отказавшись раскрыть детали
Госдеп США подтвердил гибель американского гражданина под Артёмовском
Представители Госдепартамента США подтвердили информацию о гибели американского гражданина под Артёмовском после соответствующих сообщений в Сети. При этом чиновники отказались раскрывать личные данные и другие детали о погибшем.
"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьёй погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительные детали", — сообщили представители в беседе с РИА "Новости".
Речь идёт об американском наёмнике Купере Эндрюсе, о гибели которого сегодня сообщил телеканал CNN. На территорию Украины 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в ноябре 2022 года и был ликвидирован, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название — Бахмут).
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