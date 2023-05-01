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Регион
Опубликовано 1 мая 2023, 19:36
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Госдеп подтвердил гибель американца под Артёмовском, отказавшись раскрыть детали

Госдеп США подтвердил гибель американского гражданина под Артёмовском

Представители Госдепартамента США подтвердили информацию о гибели американского гражданина под Артёмовском после соответствующих сообщений в Сети. При этом чиновники отказались раскрывать личные данные и другие детали о погибшем.

"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьёй погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительные детали", — сообщили представители в беседе с РИА "Новости".

Появилось видео ликвидации американского морпеха под Артёмовском
Появилось видео ликвидации американского морпеха под Артёмовском

Речь идёт об американском наёмнике Купере Эндрюсе, о гибели которого сегодня сообщил телеканал CNN. На территорию Украины 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в ноябре 2022 года и был ликвидирован, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название — Бахмут).

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Оксана Попова
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