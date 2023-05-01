Госдеп подтвердил гибель американца под Артёмовском, отказавшись раскрыть детали

Представители Госдепартамента США подтвердили информацию о гибели американского гражданина под Артёмовском после соответствующих сообщений в Сети. При этом чиновники отказались раскрывать личные данные и другие детали о погибшем.

"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьёй погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительные детали", — сообщили представители в беседе с РИА "Новости".