Шойгу: Армия РФ за месяц уничтожила восемь самолётов и свыше 400 танков ВСУ

Свыше 400 танков, порядка 300 беспилотников и 8 самолётов украинских военных уничтожили Вооружённые силы России в ходе спецоперации за минувший месяц. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Российской армии.

"Наши военнослужащие уничтожили 8 самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и миномётов", — сказал он.

По словам Шойгу, российские войска продолжают ликвидировать западное вооружение, которое поставляется на Украину.