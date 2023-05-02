Шойгу: Армия РФ за месяц уничтожила восемь самолётов и свыше 400 танков ВСУ
Свыше 400 танков, порядка 300 беспилотников и 8 самолётов украинских военных уничтожили Вооружённые силы России в ходе спецоперации за минувший месяц. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Российской армии.
"Наши военнослужащие уничтожили 8 самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и миномётов", — сказал он.
По словам Шойгу, российские войска продолжают ликвидировать западное вооружение, которое поставляется на Украину.
Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ за месяц составили более 15 тысяч человек. По его словам, российские войска ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.