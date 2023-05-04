В разведке США до сих пор не знают точных сроков и масштаба украинского "контрнаступления"
Глава разведки США: ВСУ ещё дорабатывают сроки и масштабы контрнаступления
Киев всё ещё дорабатывает сроки и масштабы планируемого контрнаступления, а также определяет приоритеты манёвра. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
По её словам, контрнаступление, которое Украина анонсирует не первый месяц, может состояться "весной или летом", сейчас вооружённые силы Незалежной дорабатывают "конкретные приоритеты, сроки и масштабы".
"И западная поддержка будет иметь решающее значение при подготовке как планов, так и сил", — добавила Хейнс во время выступления в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.
Напомним, Киев не первый месяц широко анонсирует "контрнаступление". 3 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. Тем временем Минздрав Незалежной по-своему готовится к наступлению, закупая в огромном количестве мешки для тел — всего около 26 тысяч штук. В МИД РФ уже предупредили, что в случае контрнаступления Украину и её западных спонсоров ждут печальные последствия, а Российская армия готова к любому развитию событий.