В разведке США до сих пор не знают точных сроков и масштаба украинского "контрнаступления"

Киев всё ещё дорабатывает сроки и масштабы планируемого контрнаступления, а также определяет приоритеты манёвра. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

По её словам, контрнаступление, которое Украина анонсирует не первый месяц, может состояться "весной или летом", сейчас вооружённые силы Незалежной дорабатывают "конкретные приоритеты, сроки и масштабы".